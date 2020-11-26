Адвокат рассказала, кого поддержит закон в споре покупателя с продавцом

В «Патриоте» обсудили, что делать, если цена на ценнике не совпадает с чеком.

Заместитель генерального директора юридической компании URVISTA, адвокат Светлана Петропольская объяснила, на чью сторону встанет закон в споре между покупателем и недобросовестными продавцами. Об этом она рассказала на пресс-конференции на тему «“Черная пятница”. Как экономить на покупках?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 26 ноября.

В студии гости эфира обсудили извечную проблему «черных пятниц»: когда цена товара, указанная на ценнике, не совпадает с реальной. Как объяснила Петропольская, именно этим отличаются сезонные распродажи в России и Европе.

«Если в ряде зарубежных стран цены прямо пополам режут, то у нас — нет. У нас предварительно цену немного поднимут, а потом зачеркивают и делают вид, что сделана скидка. К сожалению, с этим бороться каким-либо образом сложно», — посетовала адвокат.

Сегодня наблюдение за продавцами осуществляет Роспотребнадзор. Кроме того, направить свою жалобу покупатели могут в Федеральную антимонопольную службу. Однако юрист убеждена, что есть более эффективный метод не попасться «на крючок» низких цен.

«Однако какой в этом прок — испортить жизнь какому-то конкретному продавцу или бизнесу, и так нелегко живется сейчас. Может, проще путем мониторинга цен найти более приличного продавца, аналогичный товар по более низкой цене и обратиться туда», — предложила Петропольская.

Однако защита потребителей от недобросовестного бизнеса тоже важна. По словам адвоката, вся необходимая законодательная база есть, вопрос только — в правоприменении.

«Потребители, возможно, в ряде случаев не пойдут жаловаться, потому что кому-то некогда, кто-то не разбирается, кто-то не хочет платить юристам. Органы, в которые потребители обращаются, не всегда своевременно реагируют. Роспотребнадзор сейчас занят немного другой ситуацией. Он пытается отвечать на жалобы в рамках своего регламента, но никакой конкретики и полезности это не несет», — объяснила участница пресс-конференции.

Впрочем, часто можно столкнуться с ситуацией, когда на ценнике указана одна сумма, а на кассе выясняется другая. За это магазин может понести административную ответственность. В этом случае покупатель либо соглашается с новой ценой, либо полностью отказывается от покупки.

«Закон здесь на стороне покупателя, но нужно пройти ряд инстанций. Составить жалобу в Роспотребнадзор, все зафиксировать, и после этого по идее служба должна приехать с внеплановой проверкой в магазин, проверить факты, и если это все подтвердится, то наложить штраф. Только самому потребителю от этого не холодно, не жарко», — заверила адвокат.

Ведомство может наложить штраф на магазин, но добиться от него продажи товара по заявленной цене не в состоянии.

«Кассир не уполномочен продать товар по той цене, которая указана на ценнике, он руководствуется инструкцией своего руководства. Соответственно, нужно составлять претензию на руководителя магазина, написать жалобу в Роспотребнадзор. Если жалобы не удовлетворяются — со всеми документами идти в суд. И суд присудит магазину обязательство продавать товар покупателю по той цене, которая была указана в ценнике», — рассказала о порядке действий Петропольская.

Кроме того, адвокат обозначила основные ситуации, когда продавцы хотят сжульничать:

«Жульничеств много. Начиная от того, что просроченный товар, который нужно списать на склад, выкладывается на полки, а продавцы этот реальный товар забирают себе. Больше всего людей, как правило, заботят продовольственные товары, когда они приходят домой и понимают, что приобрели просроченный товар под видом непросроченного. Например, в мыльном растворе или растворе антибиотиков могут отмачивать мясо. Такие вещи».

Ранее в «Патриоте» председатель Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Козловская объяснила, почему в «черную пятницу» категорически нельзя платить деньги вперед за товар или услугу.