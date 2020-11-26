Кнайсль рассказала об особенностях российско-австрийских отношений

Австрия, не отрицая своей общности с Западом, рассматривает себя как посредника между Евросоюзом и Россией, с которой имеет исторически сложившиеся тесные двусторонние связи. Однако за отношениями Вены и Москвы некоторые члены ЕС наблюдают с неодобрением.

Австрия, не отрицая своей общности с Западом, рассматривает себя как посредника между Евросоюзом и Россией, с которой имеет исторически сложившиеся тесные двусторонние связи. Однако за отношениями Вены и Москвы некоторые члены ЕС наблюдают с неодобрением.

Об этом в большой аналитической статье для агентства Sputnik Deutschland рассказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая отметила, что в рамках Евросоюза не только Германию связывают с Россией давние дружеские отношения.

«Если выразить дипломатию математической формулой, то она будет такой: дипломатия = поддержание диалога при любых обстоятельствах», — пишет экс-министр.

При этом она отмечает, что в отношениях между Брюсселем и Москвой, а также между Москвой и многими членами Евросоюза наблюдается растущее нежелание налаживать диалог.

Страны-члены ЕС занимаются тем, что зачитывают друг другу тщательно согласованные и совершенно бессодержательные изложения своих позиций, и без того уже хорошо известных.

Суть дипломатии, которая раньше заключалась в способности создавать доверительную атмосферу для решения различных проблем, теперь утеряна. А причиной этого стало общее снижение уровня дипломатического мастерства, отмечает Кнайсль.

«Мы находимся в патовой ситуации, потому что вместо того чтобы разумно продолжать диалог, мы позволяем эмоциям отягощать наши отношения. Во многих беседах я сталкивалась с тем, что люди постоянно возмущаются русскими, которые "во всем виноваты", — у некоторых это стало чем-то вроде навязчивой идеи», — добавляет экс-министр.

При этом она признает, что отношения между Россией и Австрией не так хороши, как может показаться из официальных речей.

По словам Карин Кнайсль, наиболее интересные моменты на посту главы МИД Австрии она пережила, общаясь со своим российским коллегой Сергеем Лавровым – прекрасным собеседником и джентльменом, который, благодаря своему многолетнему опыту в профессии, обладает видением международной ситуации.

«Если есть договоренность о встрече или о телефонном разговоре, то она всегда соблюдается. К сожалению, того же нельзя сказать об отношениях между коллегами по ЕС, — подчеркнула экс-министр. — Остроумная беседа, в которой тонкий юмор играет не последнюю роль, стала редкостью в наше время. Поэтому я особенно ценю встречи с министром иностранных дел Лавровым».

Также она высказала мнение, что между нею и российским министром с самого начала возникло взаимное уважение, ставшее благотворной почвой для развития двусторонних росийско-австрийских отношений.

Кроме того, экс-министр в своей статье прокомментировала недавний инцидент с «отравлением» российского блогера Алексея Навального, и обвинениям в использовании боевого нервно-паралитического яда «Новичок», которые раздавались не только в адрес России, но и в адрес нее самой. В частности, Кнайсль напомнила, что вплоть до XVII века обвинения в изготовлении и использовании выдвигались против ведьм.

«Пугает, что это обсуждается и в 2020 году, но, как видно, некоторые стереотипы неодолимы», — отмечает австрийский дипломат.

При чтении некоторых обличительных материалов в австрийской прессе, добавила Кнайсль, особенно возмущает то, насколько любая рациональная информация о России затмевается фобией. В старые времена слухи рождались у деревенских колодцев, а сейчас это происходит в офисах больших компаний и в социальных сетях, где невежество и морализаторство подпитывают друг друга.

В заключение своей статьи Карин Кнайсль отмечает, что в обозримом будущем не стоит ждать, что кто-то в Евросоюзе будет способен на возобновление отношений с Россией. Поэтому странам-членам ЕС остается только налаживать с Москвой двусторонние связи. Но для этого необходима дипломатия «с мощным хребтом», склонностью к последовательности и с серьезными историческими знаниями.