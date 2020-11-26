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21:12   26 Ноября 2020
Политика

Запасы взрывчатки обнаружены в академии аграрных наук Украины в центре Киева

Запасы взрывчатки обнаружены в академии аграрных наук Украины в центре Киева

Большое количество спрятанного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ обнаружила служба безопасности Украины (СБУ) в Печерском районе Киева.

Правоохранительные органы установили, что в тайнике, находившемся в здании президиума Национальной академии аграрных наук, находились 2 автомата, около 40 гранат РГД-5 и Ф-1, 2 артиллерийских снаряда и патроны для автоматического оружия.

По сообщению СБУ, уже проведены обыски в трех областях Украины в целях получения доказательств о фактах незаконного хранения имущества НААН сотрудниками.

Кроме того, сотрудники академии обвиняются в легализации полученного преступным путем имущества. Нарушения чиновников подтверждаются найденной в ходе расследования СБУ документацией.

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#украина #киев #сбу

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