21:12 26 Ноября 2020Политика
Запасы взрывчатки обнаружены в академии аграрных наук Украины в центре Киева
Большое количество спрятанного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ обнаружила служба безопасности Украины (СБУ) в Печерском районе Киева.
Большое количество спрятанного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ обнаружила служба безопасности Украины (СБУ) в Печерском районе Киева.
Правоохранительные органы установили, что в тайнике, находившемся в здании президиума Национальной академии аграрных наук, находились 2 автомата, около 40 гранат РГД-5 и Ф-1, 2 артиллерийских снаряда и патроны для автоматического оружия.
По сообщению СБУ, уже проведены обыски в трех областях Украины в целях получения доказательств о фактах незаконного хранения имущества НААН сотрудниками.
Кроме того, сотрудники академии обвиняются в легализации полученного преступным путем имущества. Нарушения чиновников подтверждаются найденной в ходе расследования СБУ документацией.