Штаб-квартиру нефтяной корпорации Ливии атаковали боевики ПНС

Мирные ливийцы стали свидетелями перестрелки прямо посреди улиц в Триполи. Столкновение произошло между двумя отрядами боевиков из-за денежных долгов.

Мирные ливийцы стали свидетелями перестрелки прямо посреди улиц в Триполи. Столкновение произошло между двумя отрядами боевиков из-за денежных долгов.

Группа террористов попыталась получить деньги за свои "услуги". Им противостояли боевики, входящие в состав "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Однако им так и не предоставили выплаты. В результате началась перестрелка возле штаб-квартиры Национальной нефтяной корпорации (ННК). Об инциденте сообщил новостной Twitter-аккаунт, передает ФАН.

Ранее поступала информация о попытках штурма уже самого здания ННК в Триполи. Предположительно, за нападением стоят сотрудники корпорации, которым тоже перестали выплачивать деньги. При задолженностях прекратится работа всех объектов нефтяного сектора, заявили нефтяники.