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21:00   26 Ноября 2020
Политика

Лидер ЛДПР объяснил, как территории Украины могут попасть в состав РФ

Лидер ЛДПР объяснил, как территории Украины могут попасть в состав РФ

Локальная война в Европе может привести к разделу Украины, большая часть территорий отойдет России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик считает, что в 2021–2022 годах в Европе начнется война, в которую будут втянуты Украина, Россия, Польша и Германия. Жириновский объяснил, что попытка провокации неизбежна, так как выросло целое поколение, которое оправдывает фашистов и негативно настроено в отношении РФ.

Лидер ЛДПР предположил, что украинцы нападут на Крым и Донбасс, а РФ встанет на защиту этих территорий. После того, как украинская и польская армии потерпят поражение, в дело вступит Германия, рассуждает Жириновский. Вследствие чего РФ и ФРГ договорятся о разделе Незалежной.

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#россия #украина #жириновский #лдпр

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