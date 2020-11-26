Лидер ЛДПР объяснил, как территории Украины могут попасть в состав РФ

Локальная война в Европе может привести к разделу Украины, большая часть территорий отойдет России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Локальная война в Европе может привести к разделу Украины, большая часть территорий отойдет России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик считает, что в 2021–2022 годах в Европе начнется война, в которую будут втянуты Украина, Россия, Польша и Германия. Жириновский объяснил, что попытка провокации неизбежна, так как выросло целое поколение, которое оправдывает фашистов и негативно настроено в отношении РФ.

Лидер ЛДПР предположил, что украинцы нападут на Крым и Донбасс, а РФ встанет на защиту этих территорий. После того, как украинская и польская армии потерпят поражение, в дело вступит Германия, рассуждает Жириновский. Вследствие чего РФ и ФРГ договорятся о разделе Незалежной.