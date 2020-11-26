Баранец рассказал, как будет действовать РФ в случае удара Молдавии по ПМР

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что у Молдавии и Украины нет шансов на успешное вторжение в Приднестровье.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что у Молдавии и Украины нет шансов на успешное вторжение в Приднестровье. Эксперт уверен, что, если молдавская армия снова попытается захватить непризнанную ПМР, то в регионе начнется вторая война.

«Но в Приднестровье стоит наша оперативная группа, и она не будет отсиживаться в окопах, как и в 1992 году. Тогда все сразу закончилось. И сейчас у нас "лебедей" много», — сказал Баранец в программе «Военное ревю» на радио «КП».

В начале 1990-х конфликт, вылившийся в выход Приднестровья из состава Молдовы, был урегулирован только в результате российского военного вмешательства: 14-й армия во главе с генералом Александром Лебедем становила посягательства молдавских властей на территорию республики и столкнулась, в том числе, с румынскими и молдавскими военными.

Расположение ПМР между Молдавией и враждебной России Украиной не меняет ситуацию, убежден военный эксперт. Баранец считает, что РФ будет жестко отвечать на любое посягательство, в том числе на возможную украинскую попытку вторжения в Приднестровье.

Кризим возможно решит только с помощью соглашения по итогам переговоров. Любой военный вариант будет для России неприемлем, подчеркивает обозреватель «КП».

«Не имеет значения, что там с одной стороны Молдавия, а с другой — Украина. Полезут украинцы – получат украинцы. Там нужно решать на основании двустороннего договора до политического урегулирования. Все, точка.» — заявил Баранец .

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Граждане выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были придерживающаяся прозападных взглядов экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

Практические сразу после победы Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены военнослужащие Оперативной группы российских войск — они охраняют военные склады с боеприпасами в селе Колбасна и помогают проводить миротворческую операцию на Днестре. Додон назвал данное заявление «серьезной ошибкой».

Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тыс из них - наши граждане. Их интересы,их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 20, 2020

На заявления избранного президента отреагировали российские официальные лица. Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что интересы и безопасность российских граждан в Приднестровье важнее громких заявлений по этому поводу Санду.