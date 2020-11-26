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20:42   26 Ноября 2020
Политика

Украинские чиновники попадут под санкции Белоруссии

Украинские чиновники попадут под санкции Белоруссии

Минск составил санкционный список, в который вошли официальные лица Украины, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Эта реакция стала ответной на ранее введенные санкции со стороны Украины и Евросоюза. Ограничительные меры последовали после выборов в Белоруссии.

Макей отметил, что Минск категорически не приветствует подобный подход своих украинских коллег. Санкционный список уже составлен, подчеркнул политик.

Саммит ЕС согласовал и ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников Белоруссии в начале ноября. Кроме того были заморожены программы сотрудничества с Белоруссией в Европейском банке реконструкции и развития и Европейском инвестиционном банке. В ответ Минск ввел ограничительные меры для Евросоюза, которые распространяются на его руководство и ряд европейских стран.

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#евросоюз #украина #санкции #белоруссия #лукашенко

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