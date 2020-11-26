Минск составил санкционный список, в который вошли официальные лица Украины, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Минск составил санкционный список, в который вошли официальные лица Украины, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Эта реакция стала ответной на ранее введенные санкции со стороны Украины и Евросоюза. Ограничительные меры последовали после выборов в Белоруссии.

Макей отметил, что Минск категорически не приветствует подобный подход своих украинских коллег. Санкционный список уже составлен, подчеркнул политик.

Саммит ЕС согласовал и ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников Белоруссии в начале ноября. Кроме того были заморожены программы сотрудничества с Белоруссией в Европейском банке реконструкции и развития и Европейском инвестиционном банке. В ответ Минск ввел ограничительные меры для Евросоюза, которые распространяются на его руководство и ряд европейских стран.