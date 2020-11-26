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20:33   26 Ноября 2020
Политика

Политконсультант подсказал Киеву путь выхода из экономического кризиса

Политконсультант подсказал Киеву путь выхода из экономического кризиса

Украина выйдет из экономического кризиса, если восстановит сотрудничество с Россией, заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, Украина находится в трудной экономической ситуации, потому что разорвала связи с РФ. Западу выгодно отдаление Киева от Москвы, поэтому Вашингтон будет "закрывать дыры" в украинском бюджете, сказал Вассерман в беседе с "ПолитРоссией".

Сейчас беды простого украинского народа не волнуют киевскую власть, потому что она реализует разрушительную стратегию. Украинцы, конечно, недовольны руководством страны, но когда уйдет один исполнитель — на его место придет другой. Политконсультант уверен, что Россия и Украина однажды восстановят сотрудничество, потому что это необходимо для обеих сторон.

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#россия #украина #вассерман

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