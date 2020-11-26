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20:27   26 Ноября 2020
Политика

Турция продолжает направлять военно-транспортные самолеты в Ливию

Турция продолжает направлять военно-транспортные самолеты в Ливию

Турецкое государство активизировало грузовые авиаперевозки на территорию Ливии. Об этом сообщает автор Telegram-канала "Милитарист".

Как стало известно, военное авиасудно 5APOL, которое находится в арсенале группировок Мисураты, вылетело в сторону Турции. Плюс ко всему ресурс FlightRadar24 проинформировал о приземлении в Ливии трех военных грузовых самолетов Airbus A400M.

Авиаперевозки между Анкарой и Триполи возобновились 12 июня текущего года. Представители нелегитимного Правительства национального согласия Ливии объяснили подобную активность договором о военном сотрудничестве между сторонами, пишет Федеральное агентство новостей.

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#турция #самолеты #ливия

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