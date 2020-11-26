Украина сорвала заседание контактной группы по Донбассу

Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук устроил скандал во время заседания, сообщил представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук устроил скандал во время заседания, сообщил представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

Советник главы ЛНР сообщил, что инцидент связан с подготовкой "дорожной карты". Кравчук в ходе переговоров отказался рассматривать проекты республик Донбасса. Полномочный представитель РФ Борис Грызлов отметил, что заявление украинской стороны не способствует урегулированию кризиса в регионе.

"По сути, это заявление можно трактовать как выход Украины из Минских соглашений", — отметил Мирошник в беседе с изданием Nation News.

Ситуация в Донбассе обострилась в 2014 году. Россия, Украина, Франция и Германия заключили Минские соглашения, подразумевающие прекращение боевых действий в регионе.