Нужно помнить присказку из русской классики: «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной», считает председатель Общества потребителей Петербурга и Ленобласти Галина Козловская.

Председатель Общества потребителей Петербурга и Ленинградской области Галина Козловская рассказала о мошенничестве, с которым можно столкнуться в «черную пятницу». В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт посоветовала ни в коем случае не платить деньги вперед за товар или услугу, а также пользоваться проверенными поставщиками и магазинами.

Права потребителей нарушают не только в «черную пятницу», но и в любой другой день. При этом с непонятными скидками и ценами ничего поделать нельзя: ценообразование в России осуществляется продавцом, констатирует эксперт.

«Главное для потребителей , чтобы ажиотаж "черной пятницы" не обернулся денежными потерями вместо экономии», — сказала Козловская.

По словам Козловской, всегда нужно помнить присказку из русской классики: «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Эксперт дала несколько советов не только для «черной пятницы», но и для любых покупок товаров с большой скидкой.

«Если появляются сайты, то необходимо проверить их достоверность. Если пользуетесь интернет-магазинами, то желательно, чтобы они обладали раскрученным брендом: те, которые на слуху, и те, которые мы хорошо знаем. Чтобы не влипнут в сайт-подделку. Мошенники делают сайт под мощным эффектным брендом, который на самом деле не имеют отношения к Италии, Германии, Японии и даже Китаю», — убеждена эксперт.

Самые надежные интернет-магазины — это те, которые предоставляют возможность осмотреть товар, примерить и оплатить его по факту доставки, убеждена эксперт. Только в таком случае можно оценить качество вещи. Козловская считает, что конкуренция между интернет-магазинами по такому принципу постепенно раскрутится.

«Невидимая рука рынка должна все поправить, а российские потребители поумнеть. Мы пропагандируем потребительскую политику в течение 30 лет, но все равно наш добрый, сердобольный народ постоянно наступает на одни те же грабли, теряя деньги. Во время покупки товара или при установке дверей или окон россияне верят обещаниям. Рекламодатели только сказали "мы делаем очень хорошо", а российский потребитель сразу платит деньги вперед, — продолжила Козловская.

Эксперт считает, что платить деньги вперед за товар или услугу нельзя. Также Козловская посоветовала пользоваться проверенными поставщиками и магазинами.

«Другого пути нет. Хороший магазин привезет тебе, разрешит померить и только потом возьмет за товар деньги»

Сейчас в России, как отмечает Козловская, нет потребительского бума: люди экономят и меньше покупают. Кроме того, большинство россиян пишут жалобы на качество предоставляемых услуг, а не товары.

«Это установка окон, счетчиков тепла и газа, дверей. Речь идет не о мошенничестве в прямом смысле, а о предоставлении некачественных услуг. Такие люди, как правило, представляются работниками управляющих компаний и от ее имени и вещают, что это нужно сделать. А наши сердобольные граждане особенно одинокие пенсионеры, которым не с кем поговорить, пускают их в дом».

Главная проблема, с которой ежедневно сталкиваются покупатели в российских магазинах — это неправильные ценники, которые продавцы якобы не успели поменять, сказала Козловская. Кроме того, недобросовестные магазины могут пробить лишний товар.

«Нужно проверять чеки не от ходя от кассы. Если он не совпадет , то продавец обязан пробить его по той цене, которая указана на ценнике. Наказать магазин можно только жалобами через Роспотребнадзор. Кроме того, продолжаются единичные случаи, когда набивают дополнительный товар, и видя общую цену, ты не замечаешь. Конечно, нужно смотреть срок годности товар. А если мы покупаем сложную технику, сразу должны проверять гарантийную печать. И сразу нужно смотреть, есть ли сервисные центры в городе», — заключила эксперт.

Ранее таролог, специалист в области психологии и экстрасенс Марианна Абравитова в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала, как не потратить все деньги в «черную пятницу»