Санкции против Турции согласованы членами Европарламента

Европейский парламент проголосовал за введение санкций против Турции.

Европейский парламент проголосовал за введение санкций против Турции.

Членам ведомства не нравится агрессивная политика Анкары в Восточном Средиземноморье. Ограничения являются ответом на захватнические действия Турции в акватории Кипра и Греции, передает Федеральное агентство новостей.

Стоит отметить, что Анкара нарушает запрет Совбеза ООН на поставку оружия в Ливию. Турция не позволила немецким штурмовикам миссии IRINI осмотреть судно, которые было в 200 километрах от города Бенгази.

Это не первый инцидент, когда Анкара вмешивается в кризис. В июне 2020 года турецкий корабль заподозрили в перевозке оружия в Ливию, но экипаж рассказывал о доставке медикаментов. Франция в рамках операции Sea Guardian желала осмотреть судно, однако Анкара дала отказ.