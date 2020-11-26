19:37 26 Ноября 2020Политика
Токио передал российскому музею журнал с "японскими" Курилами
Журнал консула Токио с изображением Курильских островов в составе Японии возмутил сотрудников Минусинского краеведческого музея, которым подарили материал.
Журнал консула Токио с изображением Курильских островов в составе Японии возмутил сотрудников Минусинского краеведческого музея, которым подарили материал.
Как стало известно, японский представитель передал провокационный журнал работникам музея. Визит дипломата числится неофициальным, однако сотрудники учреждения остались в недоумении от такого поступка.
Начальник музея Светлана Борисова на телевидении заявила, что консул Японии позволил себе в открытую демонстрировать подобные вещи. В сложившейся ситуации нельзя переписывать историю. Подобные вопросы должны решаться на уровне государств.