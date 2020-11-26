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19:37   26 Ноября 2020
Политика

Токио передал российскому музею журнал с "японскими" Курилами

Токио передал российскому музею журнал с "японскими" Курилами

Журнал консула Токио с изображением Курильских островов в составе Японии возмутил сотрудников Минусинского краеведческого музея, которым подарили материал.

Как стало известно, японский представитель передал провокационный журнал работникам музея. Визит дипломата числится неофициальным, однако сотрудники учреждения остались в недоумении от такого поступка.

Начальник музея Светлана Борисова на телевидении заявила, что консул Японии позволил себе в открытую демонстрировать подобные вещи. В сложившейся ситуации нельзя переписывать историю. Подобные вопросы должны решаться на уровне государств.

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#япония #токио #курилы #музей

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