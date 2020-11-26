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19:33   26 Ноября 2020
Общество

Петербург и Ленобласть намерены объединить научно-технические возможности

Петербург и Ленобласть намерены объединить научно-технические возможности

Концепцию научно-технологического развития Петербурга следует доработать с учетом агломерации с Ленобластью. Об этом заявил глава Северной столицы Александр Беглов.

Эти два региона не могут развиваться отдельно друг от друга, отметил Беглов. В Ленобласти действует своя концепция научно-технологического развития. Однако с главой региона Александром Дрозденко уже достигнута договоренность о гармонизации двух документов.

"Необходимо сохранить лидирующие позиции в науке и профессиональном образовании. Мы должны умножить наши достижения в промышленности и инновациях", — отметил Беглов.

На начало этого года Петербург потратил на исследования и разработки более 144,85 млрд рублей. За последние десятилетия специалисты из Северной столицы разработали 10 тысяч передовых технологий, используемых в российском производстве. В Петербурге развиваются многие направления науки. Среди них и археология. Недавно на дне Невы нашли деревянный парусник времен Петра I, отмечает телеканал "360". Парусник обнаружен недалеко от Эрмитажа.

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#петербург #ленобласть #беглов

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