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19:28   26 Ноября 2020
Политика

Евросоюз введет санкции против Турции

Евросоюз введет санкции против Турции

Представители Европейского парламента приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести ограничительные меры против Анкары.

Подавляющее большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против Турции. Представители организации приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести против Анкары пакет санкций.

Документ является ответной реакцией Европарламента на агрессивные действия властей Турции в акватории Кипра и Греции. Члены организации, в частности, выразили недовольство планами Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Эрсина Татара открыть город-призрак Вороша.

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