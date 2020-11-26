В Sohu рассказали, почему Украине не удалось опозорить российский флот

По словам китайских аналитиков, Россия успешно наладила производство отечественных морских газотурбинных двигателей.

Из-за резкого ухудшения отношений между Москвой и Киевом российский военно-морской флот попал в сложное положение. Однако в скором времени России удалось обернуть ситуацию в свою пользу, а план Украины потерпел фиаско. К такому выводу пришли китайские аналитики издания Sohu.

В 2014 году Украина фактически оборвала экономические и политические связи с Россией. Это отразилось на военном флоте последней, который во многом зависел от поставок комплектующих из-за рубежа, включая украинские силовые агрегаты. Так, у РФ начались проблемы со спуском на воду новых кораблей.

Кроме того, Sohu напомнило о том, как Киев решил отозвать экспортную лицензию на свои морские газотурбинные двигатели.

«Этот маневр обернулся для РФ серьезными проблемами с разработкой новых фрегатов проекта 22350 типа “Адмирал Горшков”», — считают авторы Sohu.

Россия, будучи крупной морской державой, не могла позволить себе не спустить на воду новые корабли проекта 22350. Вероятно, именно на это в Киеве и надеялись, прекратив поставки своих двигателей. Российский флот фактически вынужден был бы перестать строить боевые единицы водоизмещением более 5000 тонн.

Впрочем, утверждают аналитики Sohu, ситуация обернулась иным образом. Так, российская сторона нашла способ восполнить выпавшие поставки из Украины, начав проект по импортозамещению. Ключевым пунктом стала разработка отечественных морских газотурбинных двигателей.

На днях стало известно, что объединенная двигателестроительная корпорация поставила первый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р для фрегата проекта 22350. Он был создан с целью возместить украинские силовые установки, которые Россия закупала на николаевском заводе «Зоря» — «Машпроект» до 2014 года.

ОДК поставила второй дизель-газотурбинный агрегат М55Р для строящегося фрегата проекта 22350Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») поставила на фрегат проекта 22350 первый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р,.. https://t.co/6khdOyHk8N — Semyon Svetlov (@elvis1962) November 26, 2020

Как отмечают китайские аналитики, это событие значительно снизит зависимость ВМФ РФ от иностранных технологий. Так, в Sohu признали, что украинский план потерпел фиаско.

«Новая газовая турбина — огромный успех для России, она ускорит развитие ВМФ России», — констатировали китайские обозреватели.

В четверг, 26 ноября, фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» провел испытательную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Пуск производился из Белого моря по мишени в Баренцевом море, сообщили в Минобороны РФ.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой #Циркон из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря. https://t.co/qqd1jkHoND pic.twitter.com/QAGIPgpzpf — Минобороны России (@mod_russia) November 26, 2020

По словам военного ведомства, ракетная стрельба проходила «в рамках испытаний новых видов вооружения».

Сообщается, что скорость полета «Циркона» превысила 8 Махов (более 9,5 тыс. км/ч). Цель была успешно поражена.

«По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км», — подчеркнули в Минобороны.

Для проведения стрельб привлекались силы Северного флота, среди которых — ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов».