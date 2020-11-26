Психолог рассказала, как не потратить все деньги в «черную пятницу»

Марианна Абравитова предлагает заранее составлять список товаров, которые вы хотите купить. Но он должен быть не сиюминутным, составленным перед походом в магазин, а стратегическим.

С 27 ноября в России стартует одна из крупнейших онлайн-распродаж — «черная пятница», которая продлится вплоть до 29 ноября. Традиция устраивать «сейлы» в конце осени пришла из США, но в последние годы активно приживается у нас. Таролог, специалист в области психологии и экстрасенс Марианна Абравитова в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала, как не дать себя втянуть в ненужные «пятничные» траты.

«Нас технично готовят к "черной пятнице" и 80% людей искусственно делают шопоголиком. Разгоняется реклама, показывают огромные скидки, красивые товары. Хотя в общем-то, точечно позволять себе баловство можно, это как кусочек тортика на ночь», — объяснила она.

Эксперт предлагает заранее составлять список товаров, которые вы хотите купить. Но этот список должен быть не сиюминутным, составленным перед походом в магазин, а стратегическим, сформированным заранее.

«Нужно разбить список на графы: что необходимо приобрести в первую очередь, например, скоро зима, снег, и вам нужен пуховик. Конечно, это необходимо. Затем, смотрите, что нужно во вторую очередь, а что — просто для души. Каждый раз, когда вы идете в магазин или открываете интернет, особенно в "черную пятницу", когда вас манят большие скидки, сверяйтесь с этим списком. Это очень отрезвляет», — сказала Абравитова

По словам психолога, такие советы практически универсальны. Вместе с тем, заядлые шопоголики могут делать себе небольшие послабления.

«Можно, так сказать, "закрыть гештальт", чтобы снизить градус "черной пятницы", чтобы вы тоже отловили кусочек этого кайфа, если у вас есть потребность купить что-то, когда все вокруг все скупают. Останавиться лучше на двух-трех покупках. Конечно, это не Мерседес. Это должны быть адекватные покупки. А чтобы снизить ненужные расходы и не разориться, например, можно поставить себе таймер: сколько времени вы можете отвести на покупки. Когда время закончится, нужно выйти из сети или покинуть магазин», — говорит психолог.

Абравитова подчеркнула, что рекомендации рассчитаны на психически здоровых людей, которые могут потратиться, но в нужный момент готовы остановиться. В случае, если человек страдает от шопоголизма, ему нужна профессиональная помощь психолога. При этом, по словам эксперта, потребительский бум соответствует природе человека.

«Культура потребления у нас разбита на разные временные отрезки. До революции она была одна, но тогда общество было расслоено. А в СССР вообще можно сказать никто не мог себе ничего позволить. И сейчас, с приходом капитализма, в перестройку, мы сорвались и до сих пор не вышли из детства, у нас подростковый возраст. Нам хочется новую игрушку, что-то блестящее, как у соседа. На Западе культура потребления другая. Нас сразу видно за границей: у женщин яркий макияж, красивая одежда. Мы еще подростки, привлекаем к себе внимания. Но это лечить не нужно, оно само пройдет, мы вырастем», — считает эксперт.

По мнению эзотерика, борьба за покупки, которая ежегодно происходит в США в «черную пятницу» не выражает любви людей к шопингу, а освобождает темные инстинкты человека.

«Мы все-таки разные. Российская культура отличается гордостью, которая была воспитана в СССР. У нас мало кто будет драться за телевизор и тому подобное. Нужно смотреть на определенные слои населения. "Черная пятница" в Америке популярна в большинстве своем у темнокожего населения», — заключила гостья эфира.

Ранее аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» выяснили, что в «черную пятницу» россияне больше всего интересуются электроникой, компьютерной и бытовой техникой.