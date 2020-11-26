Россиянам могут снизить ставки по ипотеке до 2–3% годовых

В настоящее время в России действует льготная ставка на получение ипотеки под 6,5% годовых. Однако есть способ уменьшить данный показатель.

В настоящее время в России действует льготная ставка на получение ипотеки под 6,5% годовых. Однако есть способ уменьшить данный показатель.

В частности, можно воспользоваться программами субсидирования субъектов, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Некоторые регионы соглашаются субсидировать процентную ставку. Она может достигать 2–3%, а в некоторых сферах, например, в аграрной ипотеке, она даже меньше — 1%. Например, в Чувашии на аграрный кредит приходится до 0,1%, пояснил Аксаков.

Снизить ставку по ипотеке можно благодаря помощи субъектам и в Центральной России. Например, в Подмосковье семьям с детьми предоставляется скидка 3% по кредитам. Ее можно оформить при соблюдении нескольких условий. В частности, если ребенок родился после 1 января 2020 года и находится на учете в Московской области. Кроме того, один из родителей должен быть прописан в регионе. Таким образом, итоговая ставка может составить 3,5%.

Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% для покупателей квартир в новостройках стартовала с апреля 2020 года по 1 ноября, но продлена до 1 июля 2021 года. При этом она будет продлена после июля 2021 года.