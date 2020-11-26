Знаменитые юмористические фразы Кличко попали в книжный сборник

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил книгу с собственными забавными афоризмами, которые имеют большую популярность.

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил книгу с собственными забавными афоризмами, которые имеют большую популярность.

Самой легендарной фразой Кличко является, конечно же: "В завтрашний день смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Политик известен изречениями, которые вызывают смех. Он не исключил, что тираж будет расширяться, и многие люди смогут прочитать сборник с его цитатами. В книге Кличко также есть его популярные фразы: "Александр, как вас зовут?", "Мост, который устал", "Пора готовиться к земле" и "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и не могут быть приняты".

Мэр украинской столицы подчеркнул, что средства от продаж сборника будут направлены в благотворительный фонд.