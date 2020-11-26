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18:38   26 Ноября 2020
Армия

Парламент Армении: режим военного положения в государстве еще рано отменять

Парламент Армении: режим военного положения в государстве еще рано отменять

Депутаты Национального собрания Армении проголосовали против отмены военного положения в стране.

Ранее партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" выступили с таким предложением. Уточняется, что за проект закона отдали голоса 36 депутатов, двое воздержались, а 56 проголосовали против.

Против отмены режима, который был введен в государстве 27 сентября, выступила правящая армянская фракция "Мой шаг".

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#армения #Процветающая Армения #Светлая Армения

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