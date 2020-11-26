Парламент Армении: режим военного положения в государстве еще рано отменять

Депутаты Национального собрания Армении проголосовали против отмены военного положения в стране.

Депутаты Национального собрания Армении проголосовали против отмены военного положения в стране.

Ранее партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" выступили с таким предложением. Уточняется, что за проект закона отдали голоса 36 депутатов, двое воздержались, а 56 проголосовали против.

Против отмены режима, который был введен в государстве 27 сентября, выступила правящая армянская фракция "Мой шаг".