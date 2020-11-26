Националист Черновол: «Коррупция на Украине выросла в восемь раз со времен Януковича»

В Киеве объяснили причину появления «огромной дыры» в бюджете Украины.

Коррупция является основной причиной нехватки средств в бюджете Украины. Об этом в интервью «Политике сегодня» заявил политолог, член партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Черновол.

«Почему денег нет в бюджете? Да просто коррупция стала гораздо больше, — заявил Тарас Черновол. — Думаю, потери от коррупции выросли в восемь раз по сравнению с временем правления Виктора Януковича».

Наличие «огромной дыры» в бюджете страны ранее признал первый зампред комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк.

Черновол добавил, что на данный момент нехватка поступлений от предприятий исчисляется «миллиардами гривен». Перманентный спад украинской экономики, по словам собеседника ПС, наблюдается с момента прихода новой власти осенью прошлого года.

«Резко в начале этого года все они [предприятия] стали убыточными, все!», — возмутился украинский политолог.

При этом Черновол не связывает текущий экономический спад с пандемией коронавируса, корень проблемы в коррупции, убежден политик.

«Все причины, думаю, можно сказать одним словом: крадут. Сейчас в государственных корпорациях крадут целенаправленно. Вы догадываетесь, наверное, в чьи конкретные карманы. Мало того, что крадут: жестко обламывают руки там, где отказываются делиться, давать откаты», — констатировал украинский политолог.

Власть на Украине сменилась в 2014 году в результате массовых выступлений в Киеве. Впоследствии события получили название «Евромайдан». Требования подписать соглашение с Евросоюзом об интеграции быстро сменились лозунгами о необходимости отставки действующего президента и кабинета министров и закончились государственным переворотом.

Первым президентом «постмайданной» Украины стал Петр Порошенко. Однако он утратил доверие украинского народа. На президентских выборах 2019 года политик проиграл шоумену Владимиру Зеленскому.