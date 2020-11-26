Бывший премьер ЦАР оценил шансы Туадера победить на выборах

Бывший премьер-министр Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи прокомментировал политику действующего президента страны Фостен-Арканжа Туадера.

Бывший премьер-министр Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи прокомментировал политику действующего президента страны Фостен-Арканжа Туадера.

По словам африканского политика, 27 декабря текущего года на территории ЦАР пройдут первые законные выборы парламентариев и главы государства. Президент Туадера не стремится завоевать свой пост любыми средствами. Для него важно соблюдение законодательства и принципов демократии, заявил бывший премьер.

Симплис Матье Саранджи подчеркнул, что действующий лидер ЦАР имеет хорошие шансы одержать победу на выборах, поскольку именно он сумел стабилизировать ситуацию в стране и посадить враждующие стороны за стол переговоров. Плюс ко всему при Туадера реализуются проекты по улучшению жизни граждан ЦАР, пишет Федеральное агентство новостей.