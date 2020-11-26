Чернокожие активисты считают, что белые портят репутацию движению.

Чернокожие активисты движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») из Портленда задумались о расовой сегрегации в своих рядах в связи с обилием белых анархистов из союзного движения «Антифа» на своих акциях. Об этом сообщает Daily Wire со ссылкой на местную телекомпанию Орегона (ОРВ).

Издание пишет, что темнокожие BLM-активисты считают, что погромы и насилие, которые вызвали негативную реакцию общественности, организованы белыми и бросают тень на движение в целом. Также активисты утверждают, что группа «Антифа», куда в основном входят белые, является «привилегированной», отмечая, что многие из арестованных во время протестов принадлежат к среднему или высшему классу, быстро освобождаются под залог и часто избегают реального судебного преследования.

«Большинство чернокожих в нашем сообществе не чувствует, что у них есть привилегия прийти прямо в полицию и кричать им в лицо, — сказал телекомпании OPB один из активистов. — Если у вас есть привилегия, если вы белый, вас меньше заботит, приведет ли протест к реформам, которые могут спасти хотя бы одну жизнь».

По словам активистов BLM, разрыв между группами становится еще большей проблемой, когда анархисты призывают к жестким и разрушительным акциям протеста, а BLM, удовлетворенная тем, что президент США Дональд Трамп, возможно, потерпел поражение, считают, что достигли своей цели и организуют только мирные демонстрации.

Ранее губернатор Флориды разрешил сбивать и расстреливать активистов BLM.