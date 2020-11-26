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18:59   26 Ноября 2020
Весь мир

Движение BLM задумалось об очистке рядов от белых

Движение BLM задумалось об очистке рядов от белых

Чернокожие активисты движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») из Портленда задумались о расовой сегрегации в своих рядах в связи с обилием белых анархистов из союзного движения «Антифа» на своих акциях. Об этом сообщает Daily Wire со ссылкой на местную телекомпанию Орегона (ОРВ).

Издание пишет, что темнокожие BLM-активисты считают, что погромы и насилие, которые вызвали негативную реакцию общественности, организованы белыми и бросают тень на движение в целом. Также активисты утверждают, что группа «Антифа», куда в основном входят белые, является «привилегированной», отмечая, что многие из арестованных во время протестов принадлежат к среднему или высшему классу, быстро освобождаются под залог и часто избегают реального судебного преследования.

«Большинство чернокожих в нашем сообществе не чувствует, что у них есть привилегия прийти прямо в полицию и кричать им в лицо,  — сказал телекомпании OPB один из активистов.  — Если у вас есть привилегия, если вы белый, вас меньше заботит, приведет ли протест к реформам, которые могут спасти хотя бы одну жизнь».

По словам активистов BLM, разрыв между группами становится еще большей проблемой, когда анархисты призывают к жестким и разрушительным акциям протеста, а BLM, удовлетворенная тем, что президент США Дональд Трамп, возможно, потерпел поражение, считают, что достигли своей цели и организуют только мирные демонстрации.

Ранее губернатор Флориды разрешил сбивать и расстреливать активистов BLM.

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