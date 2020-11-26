"Будет время – пиши": Пригожин ответил Ходорковскому на YouTube-ролик
Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский опубликовал видео, в котором нелестно высказался о Евгении Пригожине. Бизнесмен не оставил без ответа выпад беглого миллиардера.
После своего освобождения Ходорковский, у которого остались выкачанные из российских недр нефтедоллары, решил заняться "громкими разоблачениями", не заботясь о подтверждении своих слов.
В пресс-службе компании "Конкорд" подчеркнули, что они благодарны олигарху за его творчество. Ходорковскому удается сделать невероятное: рассказать о Пригожине такие факты, каких он о себе и не знает. Разумеется, никаких доказательств автор ролика не приводит.
Бизнесмен лично обратился к Ходорковскому, которому посочувствовал. Пригожин констатировал, что беглый олигарх остался без внимания, поэтому очень расстраивается. Подавать в суд по факту оскорблений и клеветы бизнесмен не планирует, ведь Ходорковский находится в Европе. Он посоветовал олигарху "не дуться по этому поводу" и писать ему по возможности.
"Миша, не расстраивайся, что ты остался без внимания. Я прекрасно понимаю твои страдания и обиду, которую ты испытываешь, не находя своей фамилии в заголовках. К сожалению, мои юристы не рекомендуют подавать на тебя в суд по причине того, что ты скрываешься в Европе. Поэтому не обессудь и не дуйся. Будет время — пиши. Может быть, расскажешь мне историю о том, за что ты отсидел десять лет. Хотя, думаю, что эта история, кроме нас с тобой, мало кому интересна. О твоем, так же как и о моем существовании, вряд ли знает больше одного процента россиян. Обнял. Женя".