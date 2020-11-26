"Будет время – пиши": Пригожин ответил Ходорковскому на YouTube-ролик

Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский опубликовал видео, в котором нелестно высказался о Евгении Пригожине. Бизнесмен не оставил без ответа выпад беглого миллиардера.

Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский опубликовал видео, в котором нелестно высказался о Евгении Пригожине. Бизнесмен не оставил без ответа выпад беглого миллиардера.

После своего освобождения Ходорковский, у которого остались выкачанные из российских недр нефтедоллары, решил заняться "громкими разоблачениями", не заботясь о подтверждении своих слов.

В пресс-службе компании "Конкорд" подчеркнули, что они благодарны олигарху за его творчество. Ходорковскому удается сделать невероятное: рассказать о Пригожине такие факты, каких он о себе и не знает. Разумеется, никаких доказательств автор ролика не приводит.

Бизнесмен лично обратился к Ходорковскому, которому посочувствовал. Пригожин констатировал, что беглый олигарх остался без внимания, поэтому очень расстраивается. Подавать в суд по факту оскорблений и клеветы бизнесмен не планирует, ведь Ходорковский находится в Европе. Он посоветовал олигарху "не дуться по этому поводу" и писать ему по возможности.