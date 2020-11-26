Тайная хасидская свадьба обошлась синагоге в Нью-Йорке в 15 000 долларов

На торжестве гуляли около семи тысяч человек.

Синагогу в Бруклине оштрафовали на 15 000 долларов за нарушение ограничений по коронавирусу после того, как в Сети появилось видео с тайной свадьбы, на которой гуляли около семи тысяч гостей без масок. Об этом сообщает сайт Jewish.ru.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о штрафе на пресс-конференции и осудил масштабное мероприятие как «недопустимое», а также добавил, что если это повторится, синагогу придется закрыть навсегда.

«Мы знаем, что свадьба была и мы знаем, что народу на ней было слишком много, хотя точных цифр пока нет, – заявил мэр. – Такие сборища сейчас неприемлемы. Мы через многое прошли. Евреи из общины Вильямсбурга за последние недели сделали массу тестов на коронавирус и проявили огромную ответственность, а эта свадьба перечеркнула все. Для людей, которые позволили этому случиться, последствия неизбежны».

Организаторы держали подготовку свадьбы в секрете, чтобы не привлекать внимания властей США, сообщает газета Der Blatt. Около семи тысяч гостей узнали о торжестве по разговорам между членами общины. Никаких плакатов или объявлений о свадьбе на стенах синагоги не было.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поддержал позицию мэра и назвал иудейскую свадьбу «наплевательским поступком по отношению к жителям Нью-Йорка».

«Мы не хотим, чтобы это случилось с кем-либо, но мы должны очень, очень четко понимать, что если люди делают что-то опасное, мы не можем допустить, чтобы это произошло», - сказал мэр.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил вклад еврейской общины в упрочение дружбы народов РФ.