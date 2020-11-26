Асад заявил о важности продолжения текущего дипломатического курса Сирии

Лидер Сирии Башар Асад принял присягу нового главы МИД страны Фейсала Микдада, которого назначили на пост 23 ноября текущего года.

Лидер Сирии Башар Асад принял присягу нового главы МИД страны Фейсала Микдада, которого назначили на пост 23 ноября текущего года.

Уточняется, что в ходе мероприятия сирийский президент заявил о необходимости продолжения текущего дипломатического курса. По его словам, важно противостоять агрессивным действиям западных государств. Кроме того, Асад подчеркнул, что также важно улучшать отношения Сирии с союзниками, пишет Федеральное агентство новостей.

Лидер Сирии отметил, что перед новым главой внешнеполитического ведомства страны стоит задача по взаимодействию с сирийскими общинами за рубежом, а также по скорейшему возвращению беженцев в государство.