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18:00   26 Ноября 2020
Политика

Асад заявил о важности продолжения текущего дипломатического курса Сирии

Асад заявил о важности продолжения текущего дипломатического курса Сирии

Лидер Сирии Башар Асад принял присягу нового главы МИД страны Фейсала Микдада, которого назначили на пост 23 ноября текущего года.

Уточняется, что в ходе мероприятия сирийский президент заявил о необходимости продолжения текущего дипломатического курса. По его словам, важно противостоять агрессивным действиям западных государств. Кроме того, Асад подчеркнул, что также важно улучшать отношения Сирии с союзниками, пишет Федеральное агентство новостей.

Лидер Сирии отметил, что перед новым главой внешнеполитического ведомства страны стоит задача по взаимодействию с сирийскими общинами за рубежом, а также по скорейшему возвращению беженцев в государство.

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#сирия #асад #микдад

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