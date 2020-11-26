Бундесвер выплатит по 3000 евро уволенным в запас представителям ЛГБТ

По оценке Минобороны ФРГ, на компенсацию могут рассчитывать около 1000 бывших военнослужащих

Власти Германии одобрили законопроект о реабилитации гомосексуалов, которые подверглись дискриминации в Вооруженных силах. Документ предусматривает компенсации в размере трех тысяч евро (около 269 тысяч рублей). Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

По оценке Минобороны ФРГ, на выплаты смогут рассчитывать около тысячи бывших военнослужащих.

«Тогда в войсках считалось, что гомосексуальные наклонности создают угрозу поддержанию армейской дисциплины, — сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц. — С сегодняшней точки зрения такого рода дискриминация противоречит основополагающим правам человека».

Тем самым правительство Германии отменило все приговоры трибунала, вынесенные по статье 175 УК ФРГ о гомосексуальных сношениях по взаимному согласию. В этой статье военнослужащему могли отказать в присвоении очередного звания или продвижения по службе.

Отмечается, что подобные наказания были отменены еще в 1994-м, но в армии вплоть до 2000-х продолжали действовать указы, а также распоряжения министра обороны, которые лишали геев перспектив сделать карьеру в бундесвере.

Ранее правительство Норвегии запретило «разжигание ненависти» в отношении бисексуалов и трансгендеров, предложив поправки в уголовный кодекс.