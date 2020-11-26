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17:50   26 Ноября 2020
Происшествия

Дело о жестоком убийстве девушки из-за машины на Урале передано в суд

Дело о жестоком убийстве девушки из-за машины на Урале передано в суд

Полиция завершила расследование уголовного дела об убийстве жительницы Екатеринбурга из-за ее автомобиля Audi.

Следствие передало в суд дело об убийстве жительницы Екатеринбурга, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.

Девушка пропала 10 октября 2019 года в Екатеринбурге. Она поехала на встречу с потенциальным покупателем ее машины и больше не вернулась. После масштабных поисков ее обнаружили мертвой. У нее осталась девятилетняя дочь, которую она планировала перевезти из Каменска-Уральского в новую квартиру, взятую в ипотеку.

Предполагаемые убийцы арестованы. Оперативники задержали 14 октября сначала первого подозреваемого, который ехал в такси. Еще двух задержали ночью 15 октября на съемной квартире в Челябинске. По данным следствия, преступники убили девушку, чтобы украсть ее автомобиль.

Один из задержанных ранее судим за причастность к разбойному нападению. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Свердловский областной суд.

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#екатеринбург #суд #убийство #преступники

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