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17:47   26 Ноября 2020
Происшествия

СК проверит данные о взятке недвижимостью экс-замглаве Евпатории

СК проверит данные о взятке недвижимостью экс-замглаве Евпатории

Занимавшего должность первого заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка подозревают в том, что он получил крупную взятку в виде недвижимости.

Сотрудники Следственного комитета предположили, что весной 2018 года чиновник с помощью посредника стал обладателем объекта капитального строительства. За него он помог неизвестному пока предпринимателю получить утверждение схемы пользования земельного участка, находившегося на кадастровом плане, а также арендовать территорию без проведения торгов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас мужчина задержан и дает следователям показания по поводу произошедшего. Позднее будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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#взятка #ск #евпатория

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