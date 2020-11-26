Азербайджан не желает видеть Францию в Минской группе по НКР

Азербайджан потребовал исключения Франции из сопредседателей Минской группы по Нагорному Карабаху.

Азербайджан потребовал исключения Франции из сопредседателей Минской группы по Нагорному Карабаху.

Сенат Франции ранее призвал правительство страны признать Нагорно-Карабахскую Республику. Резолюцию поддержали 305 из 306 участников заседания. Сенаторы также отметили необходимость вывода войск Азербайджана с территории НКР.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал требования Сената Франции историческим решением. Однако президент Азербайджана Хикмет Гаджиев сравнил резолюцию с клочком бумаги.

Совместное заявление о полном прекращении огня было подписано 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении. Соглашение предусматривает действие российских миротворцев на территории НКР.