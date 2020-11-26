Голландский журналист Эрик ван де Бик рассказал о попытках Запада превратить судебный процесс по делу MH17 в посмешище.

Голландский журналист Эрик ван де Бик рассказал о попытках Запада превратить судебный процесс по делу MH17 в посмешище.

Украинские спецслужбы раскрутили свою версию крушения самолета с помощью издания Bellingcat, которое основал Элиот Хиггинс. Западное СМИ сразу нашло для себя "виновных" до начала официального расследования.

Журналист отметил хорошую работу защиты Олега Пулатова. Адвокаты добились рассмотрения альтернативных версий, которые связаны с украинскими истребителями. Этот хитрый трюк приведет к неудобным результатам для Украины, передает "ПолитРоссия".

Эрик ван де Бик раскритиковал Хиггинса за оскорбления в адрес адвокатов и игнорирование причастности ВСУ. Также он заявил, что Bellingcat попытается увести судебный процесс в нужное для них русло.