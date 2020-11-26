Эксперт: любому подрядчику «Северного потока — 2» быстро найдут замену

Норвежская компания вышла из проекта газопровода из-за угрозы санкций со стороны США.

Сертификатор «Северного потока — 2», которым была норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), покинул проект из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом сообщил представитель организации.

Сертификатор "Северного потока — 2" вышел из проекта из-за угрозы американских санкцийhttps://t.co/TNQPaFsOiA pic.twitter.com/MfYxrwimBo — РИА Новости (@rianru) November 26, 2020

В середине октября Госдепартамент США расширил экономические ограничения вокруг газопровода, распространив на него действие закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). Согласно нему, под ограничения попадают компании, которые предлагают услуги, оборудование или финансирование для улучшения или оснащения судов проекта.

«В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект “Северный поток – 2”, подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», — заявил представитель компании.

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович расценил выход сертификатора из проекта, как очередной способ давления на «Северный поток — 2». Впрочем, по его словам, замену DNV GL можно найти довольно быстро.

«Это часть давления на проект. Придется искать ряд новых игроков, который этим займется, новую компанию, может, вообще ее создавать, чтобы она взяла на себя эти задачи. Но это будет компания немецкая или европейская. Это не то, что нужно решать. Это не какое-то суперуникальное знание», — выразил мнение эксперт.

Кроме того, собеседник агентства напомнил, что конечный сертификат по завершению строительства газопровода предъявляется не в Вашингтоне, а европейским регулятором.

«Если бы сертификаты показывали в США, то это была бы одна история. Но это будет либо Берлин, либо нужно будет согласовывать с Данией. Но ключевая страна Евросоюза, Германия, остается сторонником проекта. Дания зависит от того, что скажет Германия. Поэтому, в конечном счете, проблема будет решена», — не сомневается старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

Серьезные трудности с завершением строительства СП-2 возникнут только в том случае, если проект покинет Германия. Однако, продолжил эксперт, сейчас пул его сторонников, по-прежнему, силен. А потому вероятность его реализации в 2021 году очень высока.

«Если бы вообще не было проблем, проект был бы давно завершен. Вопрос в том, есть ли у нас ресурсы и возможность опереться на партнеров. Это лишь очередное затруднение. Но мы не можем делать вид, что у нас все остальное было хорошо, и вот только одна какая-то заноза образовалась, и из-за нее теперь все плохо. У нас этих проблем было много. Много сложностей, но пока Германия есть в проекте, вероятность достройки трубопровода и его эксплуатации остается высокой», — подытожил Митрахович.

В рамках «Северного потока — 2» DNV GL рассматривали документацию, а также проверяли, соответствует ли работа европейским стандартам. Помимо этого сотрудники организации мониторили подготовку оборудования, которое использовалось на судах при строительстве газопровода. После успешного завершения проекта компания также должна была выдать сертификат соответствия.

Впрочем, недостроенный участок газопровода приходится на территориальные воды Дании. По правилам Датского энергетического агентства, оператор Nord Stream 2 AG сможет нанять любую третью сторону, которая, в свою очередь, предоставит этот сертификат.

Nord Stream 2 AG переадресовал вопрос к Европейской комиссии:

«Мы не можем раскрывать или комментировать коммерческую информацию. Защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия», — передает слова представителей организации РИА Новости.

Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал угрозы США санкциями компаниям ФРГ, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», недопустимыми.

«Такой подход совершенно исключен среди союзников. Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право», — цитирует его газета Welt.

Согласно проекту, планируется построить две нитки магистрали общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря.

Против строительства активно выступают США. Первые санкции государства ввело в 2019 год, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Тогда работу приостановила швейцарская Allseas.