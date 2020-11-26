Зачинщики болгарских протестов спекулируют на теме коронавируса

Демонстрации в Болгарии и США против строгих противоэпидемических мер приведут к вспышке заражаемости коронавирусом и введению новых ограничений.

Демонстрации в Болгарии и США против строгих противоэпидемических мер приведут к вспышке заражаемости коронавирусом и введению новых ограничений.

Центр Софии заблокировали митингующие, недовольные решением правительства Болгарии ужесточить противоэпидемические меры. Как рассказал "НьюИнформ" политолог и президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин, ведущие страны ввели карантин до января следующего года.

В Болгарии с 27 ноября закроются кафе, рестораны и торговые центры, школы и вузы переведут в дистанционный режим. По мнению премьер-министра страны Бориса Бойко, постепенное снятие ограничений можно начать через три недели.

Самонкин же считает, что организаторы протестных акций в Софии спекулируют на теме пандемии и локдаунов для достижения своих целей в отношении действующей власти. Кроме того, такие акции могут послужить дополнительным источником заражений COVID-19.

"Мы это видим на примере неопределенности США. Протесты уже идут не против Дональда Трампа, а против политической американской системы. Сейчас в Софии практически такой же сценарий. Нужны дополнительные меры юридической ответственности для провокаторов", — высказался он.

В России тоже отмечаются подобные провокационные акции, в связи с чем политолог призвал к ужесточению наказаний для организаторов незаконных акций и их участников.