Компания "Русал" намерена развивать сотрудничество с Гвинеей

Компания "Русал" заявила об успешном завершении регистрации порта Таресса в Гвинее в системе GISIS, что свидетельствует о его соответствии международным стандартам.

Компания "Русал" заявила об успешном завершении регистрации порта Таресса в Гвинее в системе GISIS, что свидетельствует о его соответствии международным стандартам.

Порт находится в устье реки Рои-Нуньес, и по этому узлу будет происходить поставка бокситов российскому производителю алюминия, которые добывает компания COBAD S.A.

Гвинея и РФ намерены развивать сотрудничество в сфере горнодобывающей промышленности, передает Федеральное агентство новостей.

В Гвинее отметили, что новый порт положительно отразится на развитии морского транспорта страны. В компании "Русал" также уточнили, что имеют долгосрочные планы на сотрудничество с Гвинеей. Компания ответственно относится к соблюдению международных стандартов грузовых перевозок, подчеркнул директор по глиноземному бизнесу "Русала" Яков Ицков.