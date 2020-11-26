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17:24   26 Ноября 2020
Политика

Компания "Русал" намерена развивать сотрудничество с Гвинеей

Компания "Русал" намерена развивать сотрудничество с Гвинеей

Компания "Русал" заявила об успешном завершении регистрации порта Таресса в Гвинее в системе GISIS, что свидетельствует о его соответствии международным стандартам.

Порт находится в устье реки Рои-Нуньес, и по этому узлу будет происходить поставка бокситов российскому производителю алюминия, которые добывает компания COBAD S.A.

Гвинея и РФ намерены развивать сотрудничество в сфере горнодобывающей промышленности, передает Федеральное агентство новостей.

В Гвинее отметили, что новый порт положительно отразится на развитии морского транспорта страны. В компании "Русал" также уточнили, что имеют долгосрочные планы на сотрудничество с Гвинеей. Компания ответственно относится к соблюдению международных стандартов грузовых перевозок, подчеркнул директор по глиноземному бизнесу "Русала" Яков Ицков.

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