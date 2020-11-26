Гордон безжалостно обличил украинскую власть

Закон о люстрации, принятый на Украине после государственного переворота 2014 года, привел к тому, что ко власти в стране пришли «необразованные идиоты», которые заняли место тех, кто хотя бы понимал, что такое государственная служба и как надо работать.

Закон о люстрации, принятый на Украине после государственного переворота 2014 года, привел к тому, что ко власти в стране пришли «необразованные идиоты», которые заняли место тех, кто хотя бы понимал, что такое государственная служба и как надо работать.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Politeka Online» высказал украинский журналист Дмитрий гордон, скандально известный своей пропагандистской позицией.

При этом Гордон уверен, что раз закон о люстрации ослабил Украину, значит он был написан в Москве.

«У нас не очень слабые кадры, у нас отвратительные кадры. У нас по-прежнему не отменён варварский закон «о люстрации». Я всегда говорю и продолжаю настаивать, что он написан в РФ для ослабления украинского государства», — подчеркнул пропагандист.

По его словам, под маркой необходимости отстранить от власти людей, работавших на «преступную власть Януковича», на Украине от работы были отстранены абсолютно все люди, понимавшие суть работы на государственной службе. И вместо этих понимающих людей украинский истеблишмент заполнили необразованные люди.

«У нас сегодня во власти очень много идиотов, много необразованных людей, непонимающих, что такое государство, у которых первая запись в трудовой книжке «министр», так не может быть», — возмущается Гордон.

По его словам для того, чтобы стать врачом или пилотом самолета нужно много учиться, и никто не идет в операционную или за штурвал прямо с майдана, не имея никаких навыков. Но в политику такие люди почему-то идут, полагая, что они, не имея никакого опыта, могут возглавить министерство.

«Люди на посту министра открыто признают, что они дебилы. Милованов на посту министра сказал же: «Да, я дебил». Он сейчас вернулся в политику, — напомнил Гордон. — Он может и не дебил, и он так шутит, но такие шутки министр отпускать не имеет права, он министр европейской страны, он должен вести себя как министр, он должен одеваться и говорить, как министр».

Но во власти «эти понты для приезжих» не проходят, подчеркнул украинский журналист в заключение.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон обвинил своих соотечественников – украинцев, живущих или работающих в Москве – в предательстве. По словам Гордона, сам он, включаясь иногда в эфиры российских телеканалов, вел таким образом подрывную деятельность «во вражеских студиях». А те украинские заробитчане, которые едут в Россию за деньгами, просто предают таким образом свою родину.