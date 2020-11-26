Американцы задумались о возможностях «Арматы» на Марсе

Уникальная технология, которая позволяет дизельному двигателю «Арматы» запускаться при температуре до -58 градусов, сделает российский танк практически неуязвимым.

Американский журнал The National Interest назвал танк Т-14 «Армата» межпланетным. Эксперт издания Майкл Пек задумался, способен ли двигатель машины работать при экстремально низких «марсианских» температурах.

По словам эксперта, Т-14 — один из самых современных танков в мире. Западные страны опасаются, что старые танки, такие как американский M-1 Abrams, могут оказаться устаревшими по сравнению с российским.

«Но Т-14 не только необычный, он межпланетный. По сообщениям российских СМИ, танк "Армата" может действовать на Марсе», — пишет NI.

На самом деле, речь идет о технологии, позволяющей дизельному двигателю «Арматы» запускаться при температуре до -58 градусов. В системе используются суперконденсаторы для хранения большого количества электроэнергии, которая может быть использована для питания танка еще до запуска двигателя.

Двигатель аналогичен используемому в гибридных автомобилях, таких как Toyota Prius, объясняет эксперт. В них на низких скоростях используется электродвигатель с батарейным питанием, а затем, при ускорении автомобиля, он переключается на бензиновый двигатель.

Технология позволяет танку нести батареи меньшего размера, что освобождает место для перевозки большего количества топлива и боеприпасов.

Журналисты попытались выяснить, есть ли подобная технология в США, но Центр исследований и разработки танковых автомобилей в армии США не ответил на запросы издания. Компания Honeywell, которая производит газотурбинный двигатель для танка Abrams, отказалась обсуждать свои возможности запуска в холодную погоду.

«Тем не менее, российский прорыв в области танков с холодным запуском не удивляет. Если какая-то страна знает о том, как использовать танки в мороз, так это Россия. Нацисты были поражены умением русских держать свои машины в движении в самые жестокие метели», — заключает Пек.

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Производится на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. По мнению военных экспертов, «Армата» – новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Предварительные испытания танка были завершены в конце 2019 года. Серийные поставки машины в войска начнутся в 2021 году. Ранее «Армата» прошел боевые испытания в Сирии.

Ранее генерал-майор Николай Тутрин заявил, что новые американские дроны Robotic Combat Vehicle (RCV) не смогут стать «убийцами» российских Т-14.