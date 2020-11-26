Угроза санкций США вынудила сертификатора выйти из проекта "СП-2"

Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) приняла решение выйти из проекта газопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США.

Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) приняла решение выйти из проекта газопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США.

Решение связано с новым руководством в отношении закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA), которое опубликовал Государственный департамент США. По словам представителя DNV GL, компания отказалась предоставлять услуги сертификации в рамках проекта, так как опасается американских санкций.

Проект "Северный поток — 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Вашингтон ранее потребовал от компаний-участниц немедленно прекратить строительство.