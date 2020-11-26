В Роскачестве назвали лучшие красные и белые российские вина

Результаты «Винного гида России» из года в год опровергают мифы о плохом качестве бюджетного российского вина, отметили эксперты.

Роскачество провело масштабное исследование вина из отечественного винограда в рамках проекта «Винный гид России». Эксперты отметили улучшение качества российского белого и красного вина. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организация.

Исследование проводилось совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России, Россельхозбанком в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.

«По традиции первыми станут известны результаты и выводы по двум наиболее популярным категориям: белые и красные тихие вина. По обеим категориям отмечен рост уровня качества по сравнению с прошлыми исследованиями», — говорится в сообщении.

Вместе с уровнем качества растет и потребление вина, выяснили в Роскачестве. В рамках «Винного гида» в 2020 году россияне познакомятся с профессиональными оценками и дегустационными описаниями 209 сухих, полусухих и полусладких белых и красных вин.

Вина для исследования закупались в пяти регионах страны, и в обычных магазинах. Все образцы были полностью обезличены и переданы на исследование под номерами шифров в аккредитованную Федеральной службой аккредитации сенсорную лабораторию.

Каждое из вин оценивалось по 12 параметрам, описывающим внешний вид, аромат, вкус и общее впечатление от вина.

Белые вина

В 2020 году эксперты Роскачества закупили и исследовали 104 образца вин белых, произведенных из российского винограда. 65% всего исследованного напитка получили оценку больше или равную повышенному стандарту Роскачества (78 баллов). В минувшем году этот показатель составлял 45,3%. Серьезные замечания дегустационной комиссии в этом году вызвали всего 2% от общего числа выборки.

Среди белых вин места в первой тройке заняли наименования производителя «Мысхако». Это Мысхако Шардоне сухое белое 2018 года, Мысхако Кюве Шардоне Алиготе сухое белое 2018 года, Мысхако Гевюрцтраминер сухое белое 2019 года.

Из полусухих высокую оценку получило вино Fanagoria. F-Style. Cabernet Blanc 2019 года. Из полусладких — Inkerman Muscat Winemaker Selection 2019 года.

Красные вина

В этом году эксперты исследовали 105 образцов красных вин. Более 77% всех напитков получили оценку больше или равную повышенному стандарту Роскачества — 78 баллов. В 2019 году этот показатель составлял 56%.

В категории красных вин доля образцов с низкими оценками в этом году также была относительно невелика — менее 4%.

Лучшими красными винами признаны Esse Esse Каберне отборное вино столовое сухое красное 2018 года, Alma Valley AV Cuvee сухое красное, Каберне Совиньон, Мерло, Саперави 2017 года, Мысхако Мысхако Кюве сухое красное Сира Марселан 2018 года.

Среди полусладких вин лучшим признано Массандра Саперави, полусладкое красное 2019 года

Результаты «Винного гида России» из года в год опровергают мифы о плохом качестве бюджетного российского вина. При этом только одно из лучших красных сухих вин исследования было произведено в количестве менее 50 тысяч бутылок. В топ-10 вошли позиции, выпущенные в количестве 200-400 тысяч бутылок, что позволяет покупателю найти их практически в каждом магазине крупной торговой сети, отмечают эксперты.

Большинство лучших белых и красных вин исследования, за редким исключением, стоят не дороже 500 рублей, а в периоды акций на большинство образцов из «Винного гида России» может опускаться ниже 350-400 рублей.

Напомним, в декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого правового регулирования в области производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Документ корректирует терминологию, закрепляет технологические правила производства, вводит обязательные требования к этикеткам продукции, устанавливает единые стандарты для отечественной и иностранной продукции.

Ранее эксперты Роскачества повторно изучили образцы водки популярных торговых марок и выяснили, что одинаково безопасна как дорогая, так и дешевая продукции.