Семью Шульмана обвиняют в незаконных действиях при взимании арендной платы

Московский ресторан Shell, Yes seafood bar не работает с 10 ноября по причине отсутствия электроэнергии.

Московский ресторан Shell, Yes seafood bar не работает с 10 ноября по причине отсутствия электроэнергии.

Со слов владелицы ресторана Shell, Yes seafood bar Валерии Головановой, электричество без предварительного уведомления отключил Михаил Шульман — председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ), где она арендует помещение.

Также в беседе с RT ресторатор рассказала, что в сентябре 2020 года Лариса Шульман (сестра вышеупомянутого) потребовала погасить долг Л. Сарновой (гендиректор ООО «ВиЛС»), которая задолжала 274 тысячи рублей. Сама же Сарнова отказалась платить, так как считает требование неправомерным. Она утверждает, что у нее прямой контракт с поставщиками электроэнергии и водоснабжения, долгов нет.

Валерия Голованова сообщила, что семья Шульман переадресовала спорный счет ей и пригрозила отключить электричество, если она не заплатит. Ресторан обесточивали многократно. Чтобы не нести убытки из-за простоя ресторана, она все же погасила долг Сарновой перед ТСЖ.

"Нам разрушают бизнес, мы это дело так оставлять не собираемся", — заявила Голованова.

Общий ущерб, нанесенный отсутствием электричества, без учета прибыли и репутационных издержек составил, по словам Головановой, составил 470 тыс. рублей. Ресторатор намерена выяснить отношения с председателем Шульманом.