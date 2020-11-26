В «Патриоте» рассказали, как коронавирус повлиял на бюджет России

Доходы страны могли быть больше, если бы не пандемия коронавируса.

Проект нового федерального бюджета до 2023 года прошел третье чтение в Государственной думе РФ. В соответствии с ним рост доходов в стране увеличится с 18,8 триллионов рублей в следующем году до 22 триллионов в 2023 году. Вместе с этим вырастут и расходы: через три года они составят почти 24 триллиона рублей.

На эти цифры сильно повлияла пандемия коронавируса, заявила руководитель фракции «Партия Роста» Законодательного собрания Санкт-Петербурга, экономист Оксана Дмитриева. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» специалист рассказала, на каких именно сферах сказался вирус COVID-19.

«Пандемия повлияла на доходы федерального бюджета. Но при этом нужно помнить, что повлияла она преимущественно через снижение цен на нефть и газ, а также через снижение потребления углеводородов во всем мире. В многих странах случился кризис, особенно в европейских странах, которые являются основными потребителями углеводородов. Это напрямую повлияло на наши нефтегазовые доходы», — сообщила Дмитриева.

Можно сделать вывод, что формирование федерального бюджета России происходило именно с учетом коронавирусной волны в Европе. Экономические потери страны, в целом, составили около одного триллиона рублей. Не обошлось и без внутренних проблем: сильно пострадал малый и средний бизнес, ведь из-за локдауна и продолжительного карантина многие торговые центры и магазины просто не работали.

Это коснулось социальной части бюджета. Если в регионах большая часть средств расходуется на социальные нужды (образование, медицина и так далее), то на федеральном уровне эта доля намного меньше. Это связано с дотациями в пенсионный фонд и другими аспектами. Поэтому в части поддержки «пострадавшего» бюджета нужно говорить о локальных решениях, добавила Дмитриева.

«Все налоги собираются для финансирования общественных благ. Основные задачи бюджета – это общегосударственные нужды, инфраструктурные объекты, выравнивание доходов между различными регионами. Тут нельзя смешивать. Поэтому приоритет бюджета – это общественные блага и потребности. В том числе и расходы на оборону и безопасность. Вопросы поддержки этой экономики могут быть точечные», — объяснила экономист.

Больше всего страдает региональная медицина, посетовала глава «Партии Роста». Дело в том, что медицинские учреждения по большей части финансируются благодаря поддержанию «жизнеобеспечения» торговых центров, магазинов и прочих заведений в конкретной области. Пока все они закрыты, больницы и поликлиники находятся в тяжелейшем состоянии. Специалистам приходится бороться с пандемией коронавируса в суровых условиях. Пострадали и пенсионеры:

«Сейчас самое главное – это принять решение об индексации пенсий работающим пенсионерам точно также, как она производится и по отношению к неработающим пенсионерам. У работающих уже несколько лет пенсии заморожены. А в условиях пандемии это самая пострадавшая категория, потому что это первые кандидаты на сокращение кадров, если предприятие или организация попадает в сложную ситуацию. Их нужно поддержать», — отметила спикер.

Также необходимо подумать о возвращении к прежнему пенсионному возрасту (55 и 60 для женщин и мужчин соответственно). В условиях пандемии та категория людей, которая уже перешагнула эти рамки, находится в зоне риска, ведь коронавирус опаснее всего для пожилых людей.

По состоянию на 26 ноября 202 года в России зафиксировано 2 144 229 случаев заражения вирусом COVID-19. «Политика Сегодня» уже писала о том, что в некоторых регионах страны, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, коек для больных уже почти не осталось.