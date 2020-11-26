Кравчук потерял терпение на встрече ТГК по Донбассу

Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, начинает терять терпение из-за действий представителей Луганской и Донецкой народных республик и делегации РФ.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, начинает терять терпение из-за действий представителей Луганской и Донецкой народных республик и российской делегации.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал журналист Сергей Гармаш, участвующий в переговорах ТКГ как приглашенный украинской стороной представитель ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

«Они (представители республик Донбасса и российская делегация) достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука!», — пишет Гармаш.

По его словам, представители ЛНР и ДНР не являются членами ТКГ, а значит не являются участниками переговоров по урегулированию и их предложения в принципе нельзя рассматривать в рамках минского переговорного процесса. В том числе, подчеркивает журналист, нельзя рассматривать и предложенный республиками план по урегулированию ситуации в Донбассе.

Далее Гармаш пишет, что Верховная рада Украины не будет имплементировать поданный представителями республик план урегулирования, потому, что российская сторона отказывается подать его от своего имени. Россия, отмечает Гармаш, является членом ТКГ и могла бы подать этот план, но она пытается «просунуть» его от лица ЛНР и ДНР, которые членами ТКГ не являются, и якобы не несут ответственности за исполнение или неисполнение принятых в этом формате решений.

«Сегодня на ТКГ, на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации, или подать план ОРДЛО от имени Российской делегации, (представитель РФ Борис) Грызлов заявил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может», — с возмущением пишет Гармаш.

В заключение журналист жалуется и на представителей ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), которые, по его словам, хоть и являются полноценными членами ТКГ и должны выполнять роль посредника и модератора, но вместо этого полностью поддерживают российскую сторону.

Напомним, накануне глава российской делегации на переговорах ТКГ по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинская делегация всеми силами пытается заблокировать переговорный процесс и обострить вооруженный конфликт на востоке Украины. Из-за позиции украинской стороны прошедшая в среду, 25 ноября, встреча Трехсторонней контактной группы вновь закончилась безрезультатно – не удалось добиться договоренностей, ни по открытию новых КПП, ни по обмену пленными, ни по согласованию «дорожной карты» урегулирования конфликта.