Солдаты Турции покинули очередной опорный пункт в сирийском Идлибе

Турецкие солдаты покинули пункт наблюдения, который дислоцируется возле населенного пункта Саракиб в сирийской провинции Идлиб. Об этом информирует Step News.

Турецкие солдаты покинули пункт наблюдения, который дислоцируется возле населенного пункта Саракиб в сирийской провинции Идлиб. Об этом информирует Step News.

Согласно полученным данным, колонна бронированных автомобилей и грузовиков Анкары выдвинулась к новому пункту наблюдения возле деревни Ар-Рувайха, расположенной в южной части Идлиба.

Стоит отметить, что турецкие наблюдательные пункты были размещены на территории Сирийской Арабской Республики, в частности в Идлибе, после подписания сочинских договоренностей в 2018 году. Осенью 2020 года Анкара начала процесс ликвидации опорных точек, пишет Федеральное агентство новостей.