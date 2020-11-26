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16:26   26 Ноября 2020
Политика

Солдаты Турции покинули очередной опорный пункт в сирийском Идлибе

Солдаты Турции покинули очередной опорный пункт в сирийском Идлибе

Турецкие солдаты покинули пункт наблюдения, который дислоцируется возле населенного пункта Саракиб в сирийской провинции Идлиб. Об этом информирует Step News.

Согласно полученным данным, колонна бронированных автомобилей и грузовиков Анкары выдвинулась к новому пункту наблюдения возле деревни Ар-Рувайха, расположенной в южной части Идлиба.

Стоит отметить, что турецкие наблюдательные пункты были размещены на территории Сирийской Арабской Республики, в частности в Идлибе, после подписания сочинских договоренностей в 2018 году. Осенью 2020 года Анкара начала процесс ликвидации опорных точек, пишет Федеральное агентство новостей.

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#сирия #идлиб #турция

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