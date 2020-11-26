Суд отправил одного из руководителей "Свидетелей Иеговы" под домашний арест

Первого из четверых задержанных руководителей "Свидетелей Иеговы" суд отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест.

Первого из четверых задержанных руководителей "Свидетелей Иеговы" суд отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест.

Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и назначил домашний арест, который продлится до 23 января 2021 года.

Деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" запрещена в России. Всем четверым задержанным грозит штраф до 800 тысяч рублей или до 10 лет колонии.