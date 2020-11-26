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16:23   26 Ноября 2020
Происшествия

Суд отправил одного из руководителей "Свидетелей Иеговы" под домашний арест

Суд отправил одного из руководителей "Свидетелей Иеговы" под домашний арест

Первого из четверых задержанных руководителей "Свидетелей Иеговы" суд отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест.

Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и назначил домашний арест, который продлится до 23 января 2021 года.

Деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" запрещена в России. Всем четверым задержанным грозит штраф до 800 тысяч рублей или до 10 лет колонии.

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