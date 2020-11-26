Выход из энергокольца БРЭЛЛ дорого обойдется Прибалтике

Литва после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, связывающего ее с другими странами Балтии, Россией и Белоруссией, должна будет в дальнейшем строго придерживаться правил, которые ей будет диктовать Евросоюз.

Литва после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ, связывающего ее с другими странами Балтии, Россией и Белоруссией, должна будет в дальнейшем строго придерживаться правил, которые ей будет диктовать Евросоюз.

Об этом в беседе с информационным порталом Baltnews рассказал глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя шаги Вильнюса по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Ранее Литва заявила об установке нулевой мощности для следующего из Белоруссии коммерческого потока электроэнергии, а также призывала ускорить процесс синхронизации с энергосетями Европы. Евросоюз при этом активно инвестирует средства в морской кабель, который со временем должен будет связать энергосистемы Литвы и Польши.

По словам Пикина, литовцы сейчас просто переходят из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией в европейскую систему энергоснабжения.

«Это их выбор, у них есть на это финансирование, они готовы работать по тем правилам, которые им диктует Европейский союз, и, соответственно, по тем ценам, которые в будущем будут ожидаться», — добавил эксперт.

При этом эксперт отмети, что этот переход вряд ли сразу отразится на стоимости электроэнергии для литовских потребителей. Но со временем «любые телодвижения скандинавских стран» будут оказывать влияние на тарифы на электричество для прибалтов.

Также Пикин добавил, что Литва уже сейчас оказалась в зависимости от поставок электроэнергии из Швеции.

«Когда в Швеции случилось несколько блоков атомных станций, то цена в Литве резко выросла на десятки процентов, потому что энергия из Швеции также по подводному кабелю передается», — объяснил эксперт.

В заключение беседы Пикин напомнил, что из-за того, что Литва перешла на потребление электроэнергии извне, она поставила себя в зависимое положение от ценообразования и объемов продажи энергии на биржах.