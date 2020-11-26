Эрдоган с помощью НКО хочет расширить влияние Турции на территории Ливии

Турецкий "Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи" послужит распространению влияния Анкары в Ливии.

Турецкий "Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи" послужит распространению влияния Анкары в Ливии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен направить сотрудников НКО в Ливию. Ожидается, что "Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи" (IHH) окажет помощь ливийским гражданам, однако СМИ поставили под сомнение искренность намерений Турции. Данный фонд успел прославиться тем, что его связь с ливийскими боевиками уже освещали ливийские журналисты и правозащитники. При помощи фонда Анкара перебрасывала в Ливию наемников, пишет со ссылкой на Africa Intelligence Федеральное агентство новостей.

В январе журналист из США подал иск в суд штата Флорида на исламский банк Катара (QIB), указав на связь банка с террористическими группировками и финансировании Qatar Charity (другой псевдогуманитарной организации), которая совместно с IHH оказывала помощь сирийским боевикам. Эксперты считают, что Эрдоган с помощью турецких фондов намерен нарастить отправку боевиков в Ливию и под видом гуманитарной помощи усилить свое влияние в регионе.