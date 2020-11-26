Суд назначил Террористу "Аум Синрике" Устьянцеву 15 лет тюрьмы

Член запрещенного в РФ террористического сообщества "Аум Синрике" Михаила Устьянцева признан виновным в создании организации, посягающей на права людей.

Член запрещенного в РФ террористического сообщества "Аум Синрике" Михаила Устьянцева признан виновным в создании организации, посягающей на права людей.

Обвиняемый получил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со сроком испытания в 15 лет, отмечено на сайте пресс-службы СК РФ.

Следствие установило, что Устьянцев являлся руководителем структурного подразделения террористической организации в России с помощью которой он реализовывал распространение "доктрины" среди граждан. Также он побуждал адептов преподносить ему денежные средства, которые отправлял японским "руководителям".

Некоторое время назад в Москве завершили расследование еще одного уголовного дела о терроризме. По версии следствия, участники структурных подразделений, запрещенного в РФ экстремистского сообщества Misanthropic Division, причастны к преступлениям террористической направленности, пишет Федеральное агентство новостей.