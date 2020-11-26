15:53 26 Ноября 2020Армия
МО РФ показало старт "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков"
Минобороны России опубликовало видео нового испытательного пуска гиперзвуковой ракеты.
Минобороны России опубликовало видео нового испытательного пуска гиперзвуковой ракеты.
На кадрах показан старт "Циркона" с фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в Белом море. Согласно опубликованному релизу, снаряд преодолел 450 километров. После ракета успешно ликвидировала "сложную мишенную позицию".
Скорость "Циркона" превысила 8 Махов, а это около 9,5 тысячи километров в час. В ведомстве назвали испытания успешными.