МО РФ показало старт "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков"

Минобороны России опубликовало видео нового испытательного пуска гиперзвуковой ракеты.

Минобороны России опубликовало видео нового испытательного пуска гиперзвуковой ракеты.

На кадрах показан старт "Циркона" с фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в Белом море. Согласно опубликованному релизу, снаряд преодолел 450 километров. После ракета успешно ликвидировала "сложную мишенную позицию".

Скорость "Циркона" превысила 8 Махов, а это около 9,5 тысячи километров в час. В ведомстве назвали испытания успешными.