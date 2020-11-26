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15:53   26 Ноября 2020
Армия

МО РФ показало старт "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков"

МО РФ показало старт "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков"

Минобороны России опубликовало видео нового испытательного пуска гиперзвуковой ракеты.

На кадрах показан старт "Циркона" с фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в Белом море. Согласно опубликованному релизу, снаряд преодолел 450 километров. После ракета успешно ликвидировала "сложную мишенную позицию".

Скорость "Циркона" превысила 8 Махов, а это около 9,5 тысячи километров в час. В ведомстве назвали испытания успешными.

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#ракета #мо рф #"Циркон"

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