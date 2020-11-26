Российские эксперты разоблачили новую схему телефонных мошенников

Аферисты начали использовать ещё один способ обмана клиентов банка в России. Новшество схемы заключается в том, что человека запугивают несуществующими кредитными операциями.

Аферисты начали использовать ещё один способ обмана клиентов банка в России. Новшество схемы заключается в том, что человека запугивают несуществующими кредитными операциями.

Члены Объединенного кредитного бюро рассказали, что злоумышленники звонят на телефоны россиян, представляются сотрудниками банка и убеждают, что на их имя пытаются взять кредит, пишет РИА Новости.

Во время беседы псевдоработники бюро "вытягивают" из жертв всю подробную информацию — о документах, личных данных. Затем с человеком связываются якобы представители службы безопасности и подтверждают подозрительную операцию получить кредит. Те успокаивают абонентов тем, что решить проблему можно, для этого необходимо лишь выполнить "зеркальные действия" — подать в интернете заявку на кредит и озвучить по телефону смс-код. Если функцию одобряют, тогда мошенники говорят клиентам, чтобы они перевели заемные деньги на банковский счет, который и принадлежит аферистам. Таким образом лжебанкиры получают деньги и перестают выходить на связь.