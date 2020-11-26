Назначен новый председатель ЦИК Петербурга

Председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии избрана Наталья Чечина. Ее кандидатуру на голосовании в четверг поддержало большинство членов избиркома.

Председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии избрана Наталья Чечина. Ее кандидатуру на голосовании в четверг поддержало большинство членов избиркома.

Кандидатуру Чечиной на этот пост в среду единогласно предложил ЦИК России. Ее избрали в ходе тайного голосования, в котором приняли участие все 14 членов комиссии. Из них 13 высказались "за", один — "против". Председатель счетной комиссии Олег Зацепа напомнил, что в соответствии с законом требуется минимум восемь голосов.

Перед новым председателем стоит задача реформировать избирательную систему Северной столицы перед электоральным циклом 2021 года. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев выразил надежду, что Чечина поможет "преодолеть проблемы в работе комиссии" и понимает всю их глубину.

Ранее Чечина занимала пост главы администрации Курортного района Петербурга. На новой должности она сменила Виктора Миненко, который был освобожден от своих обязанностей губернатором Александром Бегловым на основании личного заявления.