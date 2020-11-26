Госдума подарит россиянам официальную удаленку

В ГД РФ приняли закон о дистанционной работе. Новогодний подарок от парламентариев начнет действовать с 1 января.

Государственная Дума приняла закон об особенностях дистанционной работы. Он вступит в силу 1 января 2021 года. Документ вводит в законодательство само понятие «удаленки», а также содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха сотрудников, основания для перевода на такой режим и порядок взаимодействия подчиненных с начальством.

Законодатели закрепили обязанность работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой или возмещать затраты, оплачивать их командировки и отпуска. Указано и то, что перевод на дистанционку не может являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы. Увольнять «онлайн-сотрудников» смогут за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Это положение заменит такое общее основание, как прогул.

Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» признался, что принятый закон очень радует бизнес-сообщество. Член Генерального совета «Партии Роста» заявил, что вопросы «удаленки» наваливались с весны, «как снежный ком».

«Некоторые работодатели успешно начали использовать возможности дистанционной работы в начале пандемии и, не выходя в офис после отмены карантина, продолжают вести бизнес в таком формате, — рассказывает Порочкин. — А кто-то столкнулся с множественными недопониманиями и ждет не дождется снятия всех ограничительных мер в надежде вернуть бизнес-процессы в офлайн — это относится к работодателям Москвы».

Сам спикер причисляет себя к той категории, которая воспринимает удаленную работу как временную меру, поскольку считает подобный формат неудобным из-за снижения производительности и мотивации сотрудников, отсутствия личных контактов и встреч. Тем не менее генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт» уверен, что принятый законопроект снимет с плеч российского предпринимателя внушительную часть бумажной волокиты, защитит дистанционных работников и определит их права и обязанности.

«Проведена колоссальная работа над проектом, в эту работу были вовлечены максимум экспертов, специалистов, профсоюзов, представителей бизнеса», — комментирует новый закон член Генсовета «Партии Роста».

После выхода из сложной эпидемиологической ситуации, по словам Порочкина, полностью в онлайне останется не больше семи процентов компаний. Позволить себе такую роскошь смогут предприятия из области IT, телекоммуникаций, маркетинга и СМИ.